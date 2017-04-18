Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Büyükanne Projesinde Boş Kontenjanlar İçin Yeni Aileler Belirlendi
Ara
BİST 90.657 %0,00
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,28 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Büyükanne Projesinde Boş Kontenjanlar İçin Yeni Aileler Belirlendi

Torununa bakan büyükanneye maaş projesinde boş kalan kontenjanlar için yedek aileler belirlendi.

Büyükanne Projesinde Boş Kontenjanlar İçin Yeni Aileler Belirlendi

Torun bakan büyükanneye maaş projesinde ilk ödemeler geçtiğimiz hafta yapılırken, başvuru yapanlar için yeni fırsat doğdu. Pilot projede boş kalan kontenjanlar için yedek aileler belirlendi. 10 ilde hayata geçirilen proje için başvuru yapanlar, Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinden hak sahibi olup olmadığını öğrenebilecek.

SON GÜN 28 NİSAN

Projeye katılması uygun görülen hak sahiplerinin, 28 Nisan'a kadar katılımını teyit etmek için ikamet ettiği ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurması ve gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Takvim'in haberine göre, proje kapsamında hak sahibi büyükannelere 12 ay boyunca 425 lira ödenecek.

PROJE YAYGINLAŞACAK

Ancak bu sürenin tamamlanması beklenmeden, projenin yaygınlaştırılması konusundaki karar verilecek. Pilot projede Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her ay değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirmelerde, projenin artıları ve eksileri gözlemlenecek. 6 ayın tamamlanmasının ardından genel bir değerlendirme yapılacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Güvenlik Bakanlığı, 28 Nisan, Torun, Pilot, babaanne, Anneanne, Büyükanne, net, İnternet, Bakan