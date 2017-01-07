Büyük Uşak Kanyonları' Belgeselinin Galası Yapıldı

Uşak Valiliği, Uşak Üniversitesi, Ulubey Kaymakamlığı ve Uşak İl Kültür Müdürlüğü'nün ortaklığında Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteği ile hazırlanan Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli gala gösterimi UTSO Konferans salonunda yapıldı.



Gösterime Vali Ahmet Okur, protokol, daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Büyük Uşak Kanyonları projesinin yapım ve koordinatörlüğünü yürüten Doç Dr. Vedat Çakır, Büyük Uşak Belgesel Projesi'nin çekimlerinin yaklaşık 6 ay kadar sürdüğünü ifade ederek "Bu süre içinde 2662 plan kayıt alınırken, tüm bu ham kayıtlar yaklaşık 1 Terabyte 900 gigabytelık bir alan kapladı. Çalışma boyunca hem bölgenin tanıtımı için yapılan tespit çalışmaları hem de kamera arkası çalışmaları belgelemek üzere toplam 6 bin kare fotoğraf çekilerek arşivlendi" dedi.



Gala gösteriminde konuşan Vali Ahmet Okur, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli'nin tanıtımı eksik olan Uşak'ın değerlerini ortaya çıkarmak adına bir başlangıcı olacağını kaydetti.



Uşak'ta doğa, tarih ve kültür turizminin belgesel ile canlanacağını ifade eden Okur, "Uşak ile ilgili yapılacak her türlü adımı destekliyoruz. Uşak ilimizin altı da üstü de Anadolu'nun önemli zenginliklerini ihtiva ediyor. Bu anlamda Uşak'ın bugüne kadar tanıtılmamış değerlerin açığa çıkarılması anlamında çalışmalar yapıyoruz.. Büyük Uşak Kanyonlarında çok sayıda farklı tarihi değerler yer alıyor, bunun yanında kanyonun doğal güzelliği de var. Uşak'ın eksiği bu değerlerin tanıtılması. İli tanıtmak için de bu değerleri ortaya çıkarmak zorundasınız. Bu belgesel aslında bunun bir başlangıcı olacak. Uşak, yerli ve yabancı turistleri doğal ve tarihi değerleriyle kazanacak. Bunu sağlamada tanıtım çok önemli. Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli ile başladığımız Uşak'ın tarihi değerlerini gün yüzüne çıkartarak, hem ülke hem de il turizmine kazandırılmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda Blaundus Antik kentinde başlayacak kazı çalışmaları ile turizm hareketliliği sağlayacak yeni alanlar kazandıracağız. İlimizin tanıtımı açıcından önemli bir değere sahip olacak bu belgeselin yapımında emeği geçen herkese, yöre halına teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Ahmet Okur'un konuşmasının ardından 41 dakikalık Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Vali Ahmet Okur projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim etti. Vali Okur, son olarak belgeselin çekimleri sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. - UŞAK