Büyük Şok! B.dortmund - Monaco Maçı Öncesi Patlama!

Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesinde bir patlama meydana geldi.



Alman polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Dortmund bölgesinde bir patlama meydana geldi. Tüm ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Detaylı bilgiler geldikçe paylaşacağız." dedi.



Dortmund kulübü ise sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "Takım otobüsü yakınlarında patlama gerçekleşti. 1 kişi yaralandı." bilgisini geçti.



Bild, Dortmundlu Marc Bartra'nın yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını öne sürdü.



Maçın ertelenebileceği söylentileri Alman basınında yer aldı.



(Sporx)