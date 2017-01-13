Büyük Skandala Samsung da Karıştı!

Güney Kore şu anda büyük bir yolsuzluk skandalını yaşıyor. Başkan Park Geun-hye, "arkadaşı" Choi Soon-sil'in kendisi üzerinde tarikat benzeri bir kontrole sahip olduğuna ve bunun da Choi'nin vakıflarında zorunlu bağışlar yapılmasına sebep olduğuna ve hassas verilere erişim imkanı tanıdığına dair suçlanıyor. Görünene göre Samsung'un en üst seviye lideri de bütün bu olayın içerisinde yer alıyor.



Ülke savcıları, Samsung lideri denilebilecek Yardımcı yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'u davada bir şüpheli olarak gösteriyor ve Samsung'un kanun dışı bir şekilde hükümetin kararlarını etkilediğini iddia ediyor. Araştırmacılar, Choi işletme ve vakıflarına ödenen yaklaşık olarak 25 milyon dolar ödemenin, ulusal emeklilik kaynaklarının Samsung ile alakalı iki firmanın birleşmesine destek olmalarını sağlamış olabileceğini söylemekte. Başka bir deyişle firmanın rüşvet önemiş olması mümkün.



Lee'nin yetkililere duymak istedikleri şeyi söyleyeceği şüpheli. Her ne kadar Samsung, Choi'nin organizasyonlarına ödeme yaptığını kabul etse de, Lee ve diğerleri, birleşimi hızlandırmaya çalışmadıkları konusunda ısrarcılar.



Lee'nin tutuklanacağının veya suçlu bulunacağının bir garantisi bulunmamakta. Ancak Lee'nin bu davada bir şüpheli olması bile Samsung için iyi bir durum değil. Lee'nin babası Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee, birden fazla kez vergi kaçırmaktan affedilmişti ve en son seferde, ülkenin 2018 Kış olimpiyatlarını düzenlemesine yardımcı olması için bu af uygulanmıştı. Oğlunun hapis cezası ile karşı karşıya kalması da Samsung'un ününü daha fazla zedelemekten fazla bir işe yaramayacaktır.