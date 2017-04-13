Büyük Önder Atatürk'ün Ayvalık'a Gelişinin 83. Yıl Dönümü

Büyük Önder Atatürk'ün Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelişinin 83. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.



Karayolları 29. Şube Şefliği bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Namık Kemal Nazlı, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Toker, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Törende, vatandaşlar 83 yıl önce Atatürk'ün ilçeye girip, ilçe merkezine yürüdüğü güzergahta topluca yürüdü. Ayvalık Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı marşlarla gerçekleşen yürüyüşte, protokol halkı selamlarken, güzergah boyunca ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar korteji alkışladı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Rahmi Gençer, Atatürk'ün ilçeyi ziyaret etmesinin sevincini bir kez daha yaşadıklarını söyledi.