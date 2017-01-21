Büyük Mücadele V2 Challenge Başlıyor

Türkiye'nin yarış otomobili Volkicar bu kez genç pilotların ellerinde! V2 Challenge yarışları bu hafta sonu İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde başlıyor.



İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek V2 Challenge'ın ilk yarışı 22 Ocak Pazar günü gerçekleşecek. Toplam 3 ayaktan oluşacak seri Türkiye'nin amatörlere yönelik en uygun bütçeli ve en başarılı organizasyonu olma özelliği taşıyor. 16 pilot genel klasman derecelendirmesi üzerinden toplamda 10 bin TL için start alacak.



İzmir Ülkü Motorsporları tarafından organize edilecek olan V2 Challenge'da bu sene 16 pilot start alacak. V2 Challenge yarışları sonunda derece elde eden pilotlar para ödüllerine kavuşacak. Yarışlar sonunda Genel Klasman'da birinci olan pilot 6 bin TL, ikinci olan 3 bin TL ve üçüncü olan da bin TL'lik para ödülünü kazanacak.



İlk yarış, ilk heyecan



Motorsporları meraklılarına, yeni başlayacaklara kısaca bu spora gönül veren herkese açık olan V2 Challenge'da 16 pilottan tamamına yakını ilk defa bir yarış otomobilinin direksiyonuna geçerek pilotluk kariyerlerine unutulmaz bir deneyim ekleyecekler.



Genç pilotlara yönelik en başarılı yarışı



Otomobil ve spor kültürünü bir araya getirerek motor sporlarının Türkiye'de tabana yayılması konusunda katkı sağlayan V2 Challenge, motor sporlarına daha çok sporcu kazandırmak amacıyla isteyen herkesin uygun bütçeyle yarışmasını sağlıyor. Volkicar eğitimlerine katılmak veya V2 Challenge mücadelesine dahil olmak isteyenler www.ulkupark.com adresinden başvurularını iletebilecekler. Büyük heyecanı seyirci olarak takip etmek isteyenler için ise yarışlar ücretsiz olacak.



İlk yarış 22 Ocak Pazar, ikinci yarış 12 Şubat Pazar, üçüncü yarış da 5 Mart Pazar günü İzmir Ülkü Park Yarış Pistinde yapılacak. - İZMİR