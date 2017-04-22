Büyük Maçların Hocası Advocaat

Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası Dick Advocaat, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında çıktığı hiçbir büyük maçta mağlup olmadı. Advocaat, 4 mücadelede 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler Teknik Direktör Dick Advocaat'ta olacak. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı rakibi için 2 haftadır hazırlık yapıyor. Takımını Samandıra'da kampa sokan Advocaat, deplasmanda oynayacağı derbinin planını hazırladı. Bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la 4 kez karşılaşan Advocaat'lı Fenerbahçe, bu mücadelelerde 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde 2-0 galip gelen Fenerbahçe, bu maçın ardından oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında ise sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. İlk yarının son haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertli ekip, rakibini 3-0'la geçmeyi başarmıştı.



Ligde 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek kupanın dışına itmişti. Bu sonuçla birlikte Advocaat'lı sarı-lacivertiller, çıktığı 4. büyük maçta 3. galibiyetini almış oldu. - İSTANBUL