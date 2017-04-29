Büyük Kulüp, 21 Sene Sonra Başkanını Seçecek

7 Mayıs Pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulda DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu, AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Emekli Koramiral Atilla, Devlet Sanatçısı Piyanist Prof. Dr. Mehveş Emeç Birol gibi isimlerden oluşan ekibiyle "Güler yüzlü kurumsal yönetim" için kolları sıvadı.

1882 yılında İngiliz Elçisi Sir Alfered Sandison tarafından diplomat, yönetici ve işadamlarından oluşan 30 kurucu üyenin sosyal amaçlarla kurduğu Büyük Kulüp, 21 yıl sonra yeni başkanını seçecek. Büyük Kulüp'ün 21 yıl başkanlığını yapan Duran Akbulut'un vefatı nedeniyle 7 Mayıs Pazar günü, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçileceği olağanüstü genel kurul yapılacak. "Güler yüzlü kurumsal yönetim" anlayışıyla Dati Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu başkanlığa aday oldu. Aralarında iş insanı, siyasetçi, asker, bürokrat, sanatçı ve akademisyenin bulunduğu yaklaşık 8 bin üyenin bulunduğu Büyük Kulüp yönetimine talip Kaptanoğlu'nun yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluşmaktadır:

Gündüz Kaptanoğlu- DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı

Melih Tavukçuoğlu-Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri (AYİDER) Başkanı

Atilla Kıyat-Emekli Koramiral

Prof. Dr. Mehveş Emeç Birol-Piyanist, Devlet Sanatçısı

Prof. Dr. Ethem Tolga Galatasaray Üniversitesi Eski Rektörü

M. Erkan Ülker-Einhell İntratek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Kösedeağ-Kösedağ Tel Örme-Çit San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Asım Kıncal-Sanset A.Ş. Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

Aslan Gülçiçek-MG Gülçiçek International Fragrance Company CEO'su

Simla Türker Bayazıt-Türker Proje Yatırım Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Nevhan Gündüz-Orge Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO'su

Kaptanoğlu'nun ve yönetim kurulu adaylarının vaatleri ise şunlardır:

Kurumsallaşma temel hedeftir.

Şeffaf yönetim ve bütçe sistemi getirilecektir.

Kulübün tüm faaliyetlerinin her aşamada denetlenmesi ve bu denetim sonuçlarının üyelere duyurulması sağlanacaktır.

Büyük Kulüp'ün geliştirme yatırımları, bilimsel verilere dayanan fizibilite raporlarına göre yapılacaktır.

Büyük Kulüp'ün düğün mekânı haline dönüştüğü algısı yok edilecektir.

Geçmişte yapılan hatalar ve eksik bırakılan işler nedeniyle toplumda kaybolmaya başlayan kulübün hak ettiği prestij tekrar kazandırılacaktır.

Sosyal sorumluluk projeleri ile kamu yararı gözetilecektir.

Tüm organlarıyla tarafsız ve objektif yönetim anlayışıyla faaliyetler yürütülecektir.

