Büyük İstanbul Mitingi'nin Ardından Vatandaşlar Alandan Dağılmaya Başladı

'Büyük İstanbul Mitingi'nin ardından vatandaşlar alandan dağılmaya başladıİSTANBUL - Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen 'Büyük İstanbul Mitingi'nin ardından vatandaşlar alandan dağılmaya başladı.

Büyük İstanbul Mitingi'nin Ardından Vatandaşlar Alandan Dağılmaya Başladı

'Büyük İstanbul Mitingi'nin ardından vatandaşlar alandan dağılmaya başladı

İSTANBUL - Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen 'Büyük İstanbul Mitingi'nin ardından vatandaşlar alandan dağılmaya başladı.
"Evet Platformu" tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitinginde Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından alanda toplanan mahşeri kalabalık buradan dağılmaya başladı. Başta Marmaray, metro ve İETT otobüsleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarına akın etmesiyle duraklarda kalabalıklar oluştu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ise helikopterle alandan ayrıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, Marmaray, Istanbul, İstanbul, Yenikapı
sponsored ads