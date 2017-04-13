Büyük Gün Cuma!
Otomobil severlerin merakla beklediği New York Auto Show, cuma günü kapılarını ziyaretçilerine aralayacak.
Otomobil severlerin merakla beklediği New York Auto Show, cuma günü kapılarını ziyaretçilerine aralayacak. Bine yakın otomobil ve arazi aracının on gün boyunca sergileneceği fuarın binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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