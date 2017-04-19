Büyük Firmalar Türkiye'yi Üretim Merkezi Haline Getirdi"

ZAFER GÖDER - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Dünyada 16 trilyon dolarlık ticaretten bahsediyoruz. Bunun 10 trilyon doları Türkiye'nin tam merkezinde bulunduğu etrafta dönüyor. Dünyanın birçok büyük firması, Türkiye'yi üretim merkezi haline getirdi, getirmeye de devam ediyor." dedi.



Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni bir dönemin başlayacağına işaret ederek, Türkiye'de 15 yıldır devam eden güven ve istikrarla ekonomide oluşan güven ortamının süreceğini belirtti.



Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Japonya, Çin, Malezya, Katar ve Suudi Arabistan gibi dünyada ilk 20 ekonomi içerisinde olan ülkelerden birçok firmanın Türkiye'de yatırım ve üretim yaptığına dikkati çeken Metin, şunları söyledi:



"İstihdam oluşturuyor. Neden? Türkiye'deki siyasi istikrar ve güven ortamı ekonominin de gelişmesini sağlıyor. Artı, ülkenin bulunduğu pazar dünya ticaretinin yüzde 60'ının döndüğü pazar. Dünyada 16 trilyon dolarlık ticaretten bahsediyoruz. Bunun 10 trilyon doları Türkiye'nin tam merkezinde bulunduğu etrafta dönüyor. Dünyanın birçok büyük firması Türkiye'yi üretim merkezi haline getirdi, getirmeye de devam ediyor."



"350 milyar liralık yatırım taahhüdü var"



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinin ardından oluşacak ortamda çok daha hızlı büyüyen ekonomi ile karşılaşılacağını anlatan Metin, amaçlarının, bugüne kadar yaşanan gelişmenin bundan sonra daha hızlı şekilde gerçekleşmesi olduğunu söyledi.



Metin, yatırımlarla ilgili birtakım çalışmalar yürüttüklerini anımsatarak, "Hükümetimiz geçen aylarda teşvik sistemi için iki büyük projeyi hayata geçirdi. Birisi 23 ili kapsayan 5 cazibe merkezinin içinde bulunduğu sistem. 'Cazibe yatırım sistemi' diyoruz biz buna. Bu illerin içinde bulunduğu bölgede özel teşvik modeli uyguluyoruz. Şu ana kadar bin 300 firma başvuruda bulundu. 350 milyar liralık yatırım taahhüdü var. Bu, doğu ve güneydoğunun bugüne kadarki o sıkışmış yatırım ortamını iyileştirecek ve açacak. Bu şekilde o bölgelerde terörle mücadelede de ekonomik ve sosyal anlamda başarılı olacağız. Daha doğrusu bu başarıya ekonomik ve sosyal yönü de katmış olacağız." ifadelerini kullandı.



"Devletin destek olduğu teşvik modeline geçiyoruz"



Öte yandan Türkiye'nin genelini ilgilendiren devrim niteliğindeki teşvik sistemine geçtiklerine dikkati çeken Metin, şunları kaydetti:



"Şu anda ciddi talep alıyoruz. Hem yerli hem de yabancı sermaye talepte bulunuyor. O da proje bazlı teşvik sistemi. 100 milyon dolarlık yatırımların üzerindeki yatırımlarda vergi tatili 10 yıl, sigorta tatili 10 yıl. Yüzde 50 enerji desteği, kamu alım garantisi, gerekirse devletin sermaye ortaklığı... Nitelikli personel desteği gibi çok ciddi oranda, mevcut yatırımın nereden baksanız iki katı oranında devletin destek olduğu teşvik modeline geçiyoruz. Buradaki amacımız, 100 milyon doların üzerindeki büyük ölçekli yatırımlarda, Türkiye'ye katma değeri yüksek yatırımları çekmek istiyoruz."



Bakan Yardımcısı Metin, Türkiye'nin ihracata dayalı hedefi olan ülke konumunda bulunduğuna işaret ederek, katma değeri yüksek ürünleri ihraç ettikleri zaman daha sağlıklı, sürdürülebilir, kuvvetli ihracat yapısına bağlı büyüme gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.



Metin, yüksek teknoloji başta olmak üzere, bilgi, sağlık teknolojileri, savunma sanayi gibi alanlarda devrimsel nitelikte ezber bozan bir sisteme geçtiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"100 milyon doların üzerindeki katma değerli yatırımlarda, yatırımcı ne istiyorsa ihtiyacını giderecek devlet kaynaklarını tahsis edeceğiz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırım potansiyelinin Türkiye'de gelişmesini ve bu şekilde hem büyümeye hem ihracata hem de üretim ve işsizliğe çare olmasını amaçlıyoruz. Bu Türkiye'ye çok önemli bir katma değer sağlayacak."