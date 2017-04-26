Büyük Fetö Operasyonunda Izmir'de 72 Gözaltı

Türkiye genelinde FETÖ/PDY üyelerine yönelik başlatılan operasyonda, İzmir'de şu ana kadar 72 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatılmıştı. Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin 'sivil mahrem imamı' olduğu iddiasıyla 81 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 803 kişi gözaltına alındı. 54 ildeki operasyon İzmir'de de yapıldı. İzmir'de yapılan operasyonlar kapsamında şu ana kadar 72 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.



(İHA)