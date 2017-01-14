Kırık Parmakla Oynayan Muslera, Doktoruna ve Eşine Teşekkür Etti

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Parmağında kırık olmasına rağmen, diğer 2 kalecinin de sakatlanması nedeniyle Konyaspor maçına özel eldivenle çıkan Fernando Muslera, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"EŞİME VE DOKTORUMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Muslera: Zor bir maçtı rakibimiz kompakt bir takımdı. Kazanmamız lazımdı çıkıp iyi oynadık fedakarlık yaptık ve kazandık. Maç boyunca kendimi iyi hissettim Bir kaleci için eli her şeyidir ama doktorum ve eşime teşekkür ediyorum Beni maça iyi hazırladılar." ifadelerini kullandı.