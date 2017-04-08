Büyük Ev Ablukada, 8 Nisan'da Fırtınayt ile yeniden Babylon'da...



Büyük Ev Ablukada, daha önce gerçekleştirdiği "Akustik" ve "Full Faça" performanslarının ardından "Fırtınayt" ile bir kez daha Babylon'a konuk oluyor. Grubun elektronik dünyaya adım attığı bu formatın, "Olmadı Kaçarız" etiketiyle yayınlanan ilk teklisi "Hayaletler" ile büyük beğeni toplayan grup, dinleyicilerle yeniden Babylon'da buluşuyor.



Kapı Açılış: 21.30



Fırtınayt: 22.30



Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Büyük Ev Ablukada – Kendine Has Konser



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır