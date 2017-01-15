125 kilodaki Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 70 kiloda Yakup Gör ve 86 kiloda Arif Özen Türkiye Şampiyonu oldu



Güreşte Türkiye'yi uluslararası arenalarda temsil edecek pehlivanlar belirlendi. Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 125 kilodaki Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü yenebilen çıkmazken, 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 70 kiloda Yakup Gör ve 86 kiloda Arif Özen Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca maçlar sonunda elde edilen puanlara göre Ankara ASKİ kulübü şampiyon olurken Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü üçüncü oldu.



300 GÜREŞÇİ MİNDERİN TOZUNU ATTI



14-15 Ocak tarihlerinde Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. 2 gün süren müsabakalarda 29 Süper Lig takımın adına güreşen 300 sporcu toplam 8 sıklette mücadele etti. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de dahil olmak üzere birçok milli sporcu güreşti.



AYAKTA ALKIŞLANDI



İlk gün Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara'nın 190 kiloluk Asya Sumo Şampiyonu ile yaptığı maça güreşi izlemeye gelenler tarafından büyük ilgi görürken şampiyonanın ikinci gününde ise Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ün mindere çıkması esnasında izleyiciler ayakta alkışladı.



TAHA AKGÜL'Ü YENEBİLEN ÇIKMADI



125 kiloda mindere çıkan Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ü yenebilen çıkmazken 61 kiloda Cengizhan Erdoğan, 70 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Arif Özen, 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Mustafa Kaya, 74 kiloda İslam Kılıç ve 97 kiloda Faruk Akkoyun Türkiye Şampiyonu oldu.



ANKARA ASKİ ŞAMPİYON



Yapılan müsabakalar neticesinde Ankara ASKİ kulübü 69 puanla şampiyon olurken 53 puanla Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinci, 48 puanla İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü üçüncü oldu.



BAŞKAN AYDIN, KIRKPINAR VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARINA PLAKET VERDİ



Öte yandan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Şampiyonasını izlemeye gelen 1973 yılı Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Davut Yılmaz ile 1992 Barselona Olimpiyat ikincisi ve 2003 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Kenan Şimşek'e onur plaketi verdi.



TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI



2 gün süren şampiyonada derece elde eden şampiyonlar şöyle:



57 KG



Derece ADI SOYADI İLİ/KULÜBÜ



1 SÜLEYMAN ATLI ANKARA TEDAŞ



2 NEBİ UZUN İSTANBUL S.TEPE



3 SABAN KIZILTAS ANKARA TEDAS



3 SEZER AKGÜL ANKARA ASKİ



5 BARIŞ KAYA BURSA BŞB



5 HAKAN DEMİRCİ ANKARA İLBANK



7 MUHAMMET SANCAK TOKAT ÖZ. İD.



8 ALİ GÜRSOY KAHRAMANMARAŞ BŞB



9 FATİH ÖZDAĞ KOCAELİ BŞB



10 AHMET PEKER ANKARA ASKİ



65 KG



Derece ADI SOYADI İLİ/KULÜBÜ



1 MUSTAFA KAYA ANKARA ASKİ



2 SEFA AKSOY KAHRAMANMARAŞ BŞB



3 MUSTAFA ZOPALI BURSA BŞB



3 HAYDAR YAVUZ ANKARA ASKİ



5 VELİ YANTIR ANKARA TEDAŞ



5 ENES USLU BURSA BŞB



7 ŞAMİL TAHİR İSTANBUL B.EVLER



8 SELEHATTİN KILIÇSALLAYAN ANKARA TEDAŞ



9 BURAK DOĞAN İSTANBUL S.TEPE



10 HÜSEYİN BAKIR İSTANBUL İBB



74 KG



Derece ADI SOYADI İLİ/KULÜBÜ



1 İSLAM KILIÇ İSTANBUL İBB



2 AHMET ERTÜRK ERZURUM BŞB



3 YASIN BOLAT BURSA BŞB



3 MUSA GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ BŞB



5 MEHMET ÖZDEMİR TOKAT ÖZ. İD.



5 BATUHAN DEMİRCİN ANKARA ASKİ



7 NAZIM KARA ANKARA TEDAŞ



8 TUNCAY BESLER İZMİR BŞB



9 İSA DEMİR BURSA BŞB



10 M ZAHİD OREL SAMSUN FERDİ



97 KG



Derece ADI SOYADI İLİ/KULÜBÜ



1 FARUK AKKOYUN KOCAELİ BŞB



2 MÜREN MUTLU İSTANBUL S.TEPE



3 BAKİ ŞAHİN BURSA BŞB



3 YUNUS EMRE DEDE ANKARA ASKİ



5 MUSTAFA BATU ANTALYA ASAT



5 MUSTAFA SESSİZ BURSA BŞB



7 FATİH YAŞARLI ANKARA TEDAŞ



8 HÜSEYİN GÜNDÜZ ANKARA ASKİ



9 EMRECAN OSMAN İSTANBUL S.TEPE



10 İBRAHİM ÇİFTÇİ ANKARA ASKİ



61 KG



Derece ADI SOYADI İLİ/KULÜBÜ



1 CENGİZHAN ERDOĞAN İSTANBUL İBB



2 RECEP TOPA İSTANBUL S.TEPE



3 M. RECEP AKTAŞ ANKARA ASKİ



3 MUSTAFA KARTAL KAHRAMANMARAŞ BŞB



5 SEDAT ÖZDEMİR ANKARA TEDAS



5 ABDİ ZURNACI BURSA BŞB



7 M. EMİN ÖĞÜT ANKARA TKİ



8 İSMAİL BAŞKA İSTANBUL B. EVLER



9 ZİYA DAYLAK KAHRAMANMARAŞ BŞB



10 SELAHATTİN SERT ANKARA BŞB



70 KG



Derece ADI SOYADI İLİ/KULÜBÜ



1 YAKUP GÖR ANKARA ASKİ



2 MEHMET ERZİNCALI ANKARA ASKİ



3 MUHAMMET AKDENİZ ANKARA TEDAS



3 ZAFER DAMA İSTANBUL S.TEPE



5 UĞUR ÖZTURGUT ANKARA BŞB



5 MUHAMMET İLKAN İSTANBUL S.TEPE



7 HASAN KAYA KAHRAMANMARAŞ BŞB



8 İLYAS GÜNEŞ ÇORUM BLD.



9 ONUR TOP KOCAELİ KAĞIT



10 AZİZ EGİLİKÇE BALIKESİR BŞB



86 KG



Derece ADI SOYADI İLİ/KULÜBÜ



1 ARİF ÖZEN İSTANBUL S.TEPE



2 SERDAR BÖKE ANKARA ASKİ



3 MAHMUT ÖZKAYA BURSA BŞB



3 FATİH ERDİNÇ ÇORUM BLD.



5 MURAT ÖZKAN KOCAELİ KÖRFEZ



5 SAMET ÖZASLAN KOCAELİ KÖRFEZ



7 OSMAN GÖÇEN KAHRAMANMARAŞ BŞB



8 FIRAT BİNİCİ İSTANBUL S.TEPE



9 A KADİR ÖZMEN ANKARA TEDAS



10 SERDAL ÇAVUŞOĞLU ANKARA ASKİ



125 KG



Derece ADI SOYADI İLİ/KULÜBÜ



1 TAHA AKGÜL ANKARA ASKİ



2 RIZA YILDIRIM BURSA BŞB



3 FERHAT BİNİCİ İSTANBUL İBB



3 SALİM ERCAN İSTANBUL İBB



5 ŞAKİR BOZKURT TOKAT ÖZ. İD



5 TOLGA TURAN ANTALYA ASAT



7 HAMZA ÖZKARADENİZ KOCAELİ KÖRFEZ



8 RUHULLAH TAŞDEMİR KAHRAMANMARAŞ BŞB



9 HALİL HOPUR KAHRAMANMARAŞ BŞB



10 HÜSEYİN CİVELEK İSTANBUL S.TEPE



ORDU / DHA (fotoğraflı)