Büyük Erkek ve Erkek Çocuk Kıyafetlerinizi Bekliyoruz…

Eski belediye binasında 2.kata taşınan Keşan Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'nde bulunan 2.El Eşya biriminde, büyük erkek ve erkek çocuk kıyafetinin sona ermekte olduğu ve bu tür kıyafetlere ihtiyaç olduğu ve elinde büyük erkek ve erkek çocuk kıyafeti olan vatandaşların kıyafetleri teslim etmek için Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 714 11 85- 714 10 26 numaralı telefonlardan 1262 dahiliyi çevirerek adreslerini bildirmeleri veya teslim etmek istedikleri eşyaları Keşan Belediyesi'nin eski binasında 2.katta bulunan 2.El Giysi Merkezi'ne teslim etmeleri istendi.