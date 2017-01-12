Büyük Dörtlü" Arayı Açıyor!

Amazon'un sesli komutlar ile çalışan hoparlörü Echo ve Google'ın akıllı duman detektörü Nest Protect gibi akıllı ev cihazları, büyük bir iş alanı açmış durumda.



Salı günü yayınlanan akıllı ev donanımları ve hizmetlerinin yeni satış sayılarının, piyasa araştırma firması Juniper'in tahminlerine göre bu yıl 83 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu miktarın da önümüzdeki dört yıl içerisinde iki katından fazlasına çıkarak 2021 yılına kadar 195 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.



Bu ilerleyişi yönetmesi beklenen firmalar ise, Juniper'in söylediğine göre, Alphabet (Google'ın ana firması), Amazon, Apple ve Samsung olmakta. Piyasa araştırma firması bu firmaları "Büyük Dörtlü" olarak isimlendirmiş durumda ve bunların önümüzdeki yıllarda liderler olarak "konumlarını daha da sağlamlaştıracaklarını" söylemekte.



Akıllı ev donanım ve hizmetleri eğlence, otomasyon, sağlık ve bağlantılı hizmetler dahil olmak üzere oldukça geniş bir alanı kapsamakta. Önümüzdeki beş yıl içerisinde en hızlı büyümesi beklenen alanlar ise ev otomasyonu ve akıllı araçlar olarak görülüyor.



Bu kategorilerin içerisinde, Google'ın akıllı hoparlörü ve asistanı Google Home ve Philips'in bir uygulama aracılığı ile kullanıcıların evlerindeki ışıkları kısmalarına ve açıp kapamalarına imkan tanıyan Hue Wireless Dimming Kit'i gibi cihazlar da bulunmakta...