Büyük Başarı! 8 Yıllık İlçe Ataşehir Yeşil Bölgede

İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan ve henüz kurulalı yaklaşık 8 yıl olan Ataşehir, büyük bir başarı göstererek Türkiye'deki en gelişmiş ilçeler arasında yer aldı.

Peki, şimdi de gelelim bu araştırmanın kim tarafından yapıldığına ve içeriğine.

İngev tarafından yapılan insani Gelişme Endeksi –İlçeler (İGE-İ) sonuçları belli oldu. Buna göre çok yüksek insani gelişme anlamına gelen Yeşil bölgede sırası ile şu ilçeler yer alıyor.

İNGEV Başkanı Vural Çakır'ın değerlendirmesi şöyle;

"çok değerli bir ekip tarafından yürütülen bu çalışma ile ilçelerimizin performanslarını nesnel olarak ölçen bir sistem geliştiriyoruz. Daha önemlisi, hangi alanlarda nasıl yatırımlarla daha yüksek gelişmişlik seviyesine ulaşılabilir şeklinde geleceğe yönelik bir destek sağlamak amacındayız. Böylece yönetsel kılavuz olabilecek bir çerçeve de olacak. Yerel yönetimlerle birlikte çalışarak en aksiyon alınabilir noktalarda ilerleme kaydedilebileceğini umuyoruz."

İGE-İ olarak adlandırılan İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler araştırması, Türkiye'de 30 büyükşehir il sınırı içinde yer alan en yüksek nüfusa sahip 150 ilçeyi kapsadı. İlçe düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere yönelik bileşenlerden oluşan İGE-İ, yönetişim, sosyal kapsama, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım başlıkları altında toplam 50 göstergeyi içerdi. Göstergeler arasında istatistiki verilerin dışında, belediyelerin faaliyet raporları, kurumsal internet siteleri, sosyal ağ paylaşımları ve "gizli müşteri" yöntemi ile elde edilen veriler de kullanıldı.

Araştırmayı yürüten İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, bu yıl ilki açıklanan İGE-İ'nin yıllar itibariyle tekrarlanmasıyla ilçelerdeki insani gelişmenin izlenmesinin sağlanacağı; bu bağlamda yerel yönetimlerin faydalanabileceği önemli bir veri tabanının oluşturulacağını ifade etti. İnsani gelişmenin yerel düzeyde yapılacak eylem planlarıyla yükseltilmesini, özellikle belediyelerin bu alandaki faaliyetlerini yoğunlaştırmalarına ve etkinleştirmelerine bağlayan Doç. Dr. Murat Şeker, yerel yönetimlerin yaptıkları etkinlikler ve harcadıkları bütçenin merkezine insani gelişmeyi koydukları ölçüde, hizmet ettiği bölge insanının gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en büyük ilçeleri olarak düşünülebilecek 150 ilçe genel olarak değerlendirildiğinde orta düzeyde insani gelişmenin olduğu tespit edildi. Analiz kapsamındaki 150 ilçe arasında Ankara'dan Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören, İstanbul'dan Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Bakırköy, Şişli, Fatih, Ataşehir ve Üsküdar, Antalya'dan Muratpaşa ve Konyaaltı, Eskişehir'den Odunpazarı ve Tepebaşı, Bursa'dan Nilüfer ve Osmangazi, Kocaeli'den ise İzmit ilçeleri en yüksek insani gelişmenin tespit edildiği ilçeler olarak sıralandı.

