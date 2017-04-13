Bütün Sevdamız Gençleri En İyi Şekilde Yetiştirmek"

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, bütün sevdalarının, bu ülkenin geleceği olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmek ve en iyi eğitimi vermek olduğunu söyledi.



Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen törende, çeşitli spor yarışmalarında dereceye giren 300 sporcuya eşofman takımı, yağmurluk ve çanta hediye edildi.



Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın gençler için büyük çaba gösterdiğini söyledi.



İlçeye gençler için spor salonu, yüzme havuzu ve tenis kortları yapacaklarını anlatan Kaşıkçı, şunları kaydetti:



"Bizim bütün sevdamız, bütün kavgamız, bu ülkenin geleceği olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmek ve en iyi eğitimi vermektir. Vereceğimiz her eğitim, her kıymet, bu ülkenin yarınlarının teminatıdır. Sadece Yüksekova'da en iyi sporcu, en iyi öğrenci olmak yetmez. Dünyada dereceye girmek zorundayız. Gelişen teknoloji karşısında iyi olmamız gerekiyor.



Milli Kayak Antrenörü Bayram Ören de sezon boyunca yoğun şekilde çalıştıklarını ve bunun meyvelerini aldıklarını dile getirdi.



Çalışmalarında kendilerine destek veren Kaşıkçı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Ören, gelecek yıl daha güzel başarılara imza atmak istediklerini kaydetti.



Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Uslu, kurum amirleri, sporcular ve antrenörler katıldı.