Bütün Oklar Tudor'a Döndü!

Önce Bruma'yı kesen Hırvat teknik adam, daha sonra takımın sistemi üzerinde yapmaya çalıştığı değişikliklerle eleştiri oklarını üzerine çekti.



Başakşehir mücadelesinde Sneijder ve Podolski gibi 2 yıldızı yedek kulübesine hapseden Tudor, hem ağır eleştiriler aldı hem de farklı yenilginin sebebi olarak yönetimin tepkisini çekti.



Kafasında yeni sezonun kadrosunu kurma düşüncesi olan Tudor, enerjisini bu yönde kullanmaya başlayınca, takım içindeki huzursuzluk ve küskünlükler de artmaya başladı. Hemen hemen her gün Florya'da yerli yabancı bir çok menajerle görüşen Igor Tudor, yakınlarının ve oyuncularının tepkisini çekti. Sürekli menajerlerle görüşen teknik adam, kendi oyuncularına zaman ayıramadı, bunun sıkıntısı da sahaya yansıdı.



Çevresinden uyarılar alan Hırvat teknik adama en çok söylenen şey ise, önce bu sezonu kurtarması, özellikle derbide iyi bir sonuç alması yönünde oldu. Fenerbahçe, derbisinin kaybedilmesi durumunda gönderilmesi gündeme gelecek olan teknik direktör çevresindekiler tarafından da uyarıldı.



Bunun üzerine Tudor'da, takım içinde yapacağı operasyonu ve sistemsel değişiklikleri sezon sonuna bırakma kararı aldı. Hırvat teknik adam için, artık ilk hedef eldeki malzemeyi en iyi şekilde kullanıp, sezonu iyi bir yerde tamamlamak ve gelecek sezon için takımın başında kalmayı garantilemek.



(Ajansspor)