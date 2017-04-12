Bütün Kadınların Kafası Karışıktır

Ece Temelkuran'ın aynı adlı kitabından esinlenerek yazılan komedi oyunu "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", sizler için sahnelenmeye hazırlanıyor.

Bütün Kadınların Kafası Karışıktır

Ece Temelkuran'ın aynı adlı kitabından esinlenerek yazılan komedi oyunu "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", sizler için sahnelenmeye hazırlanıyor.

"Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", dikkat çekici ekibiyle güldürmeye geliyor!

Yazan: Selen Uçer, Seray Şahiner

Yöneten: Selen Uçer

Dramaturg: Saim Güveloğlu

Dekor, kostüm: Natali Yeres

Oyuncular: Deniz Çakır, Füsun Demirel, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak, Kadir Çermik

Kadınların "Bunalım Komedisi" herkesi etkisi altına alacak!

Ece Temelkuran'ın 1996 yılında yayınlanan ilk kitabı, önce Seray Şahiner tarafından uyarlandı, sonra Selen Uçer tarafından günümüzde geçen bir olay örgüsü eklenerek kara komik bir oyuna dönüştürüldü. Kitabın yeni bir yorumu olarak nitelenebilecek "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", dikkat çekici oyuncu kadrosuyla yılın en iddialı "Bunalım Komedisi"ne imza atmaya hazırlanıyor.

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun sanatseverlerle buluşturduğu oyunun yönetmenliğini ödüllerle dolu oyunculuk kariyerine bu projeyle yazar ve yönetmenliği de ekleyen Selen Uçer yapıyor. Tanınan ve sevilen oyuncular Deniz Çakır, Füsun Demirel, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak ve Kadir Çermik'in alışkın olunan; ama bir o kadar da eğlenceli ve sıra dışı olabilen 5 karakteri canlandırdığı oyun, her türlü baskı altında verilen yaşam mücadelesini, kadınlarının kafasındaki "sistemli karışıklığı" sorguluyor.

Kocasından ayrılan, son kitabı yeni yayınlanmış yazar Ebru Uysal, bir buhran geçirmektedir. Evinin balkonundan bir intihar girişiminde bulunur. Komşuları Perran, ünlü şarkıcı Meltem Kaya ve yardımcısı Aysel cama çıkarlar ve onu durdurmaya çalışırlar. Ebru'nun isyanı devam ederken yüzleşmeler yaşanacaktır.

Detaylar :

İl : Trabzon

İlce : Merkez

Mekan : KTÜ AKM Salonu

Mekan Adresi : PK 61080

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Bütün Kadınların Kafası Karışıktır

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Zeynep Kankonde, Ece Temelkuran, Seray Şahiner, Füsun Demirel, Natali Yeres, Deniz Çakır, Meltem Kaya, Selen Uçer
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