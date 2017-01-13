Selen Uçer'in yönettiği komedi oyunu "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", sizler için sahnelenmeye devam ediyor.



"Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", dikkat çekici ekibiyle güldürmeye geliyor!



Yazan: Selen Uçer, Seray Şahiner



Yöneten: Selen Uçer



Dramaturg: Saim Güveloğlu



Dekor, kostüm: Natali Yeres



Oyuncular: Deniz Çakır, Şebnem Sönmez, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak, Kadir Çermik



Kadınların "Bunalım Komedisi" herkesi etkisi altına alacak.



Ece Temelkuran'ın 1996 yılında yayınlanan ilk kitabı, önce Seray Şahiner tarafından uyarlandı, sonra Selen Uçer tarafından günümüzde geçen bir olay örgüsü eklenerek kara komik bir oyuna dönüştürüldü. Kitabın yeni bir yorumu olarak nitelenebilecek "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", dikkat çekici oyuncu kadrosuyla yılın en iddialı "Bunalım Komedisi"ne imza atmaya hazırlanıyor.



Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun sanatseverlerle buluşturduğu oyunun yönetmenliğini ödüllerle dolu oyunculuk kariyerine bu projeyle yazar ve yönetmenliği de ekleyen Selen Uçer yapıyor. Tanınan ve sevilen oyuncular Deniz Çakır, Şebnem Sönmez, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak ve Kadir Çermik'in alışkın olunan; ama bir o kadar da eğlenceli ve sıra dışı olabilen 5 karakteri canlandırdığı oyun, her türlü baskı altında verilen yaşam mücadelesini, kadınlarının kafasındaki "sistemli karışıklığı" sorguluyor.



Kocasından ayrılan, son kitabı yeni yayınlanmış yazar Ebru Uysal, bir buhran geçirmektedir. Evinin balkonundan bir intihar girişiminde bulunur. Komşuları Perran, ünlü şarkıcı Meltem Kaya ve yardımcısı Aysel cama çıkarlar ve onu durdurmaya çalışırlar. Ebru'nun isyanı devam ederken yüzleşmeler yaşanacaktır.