Bütün Çabaları Lösemi Hastası Berivan'ı Güldürebilmek

Siirt'te bir grup öğretmen, sosyal medyada gördükleri ve durumu ağırlaşan lösemi hastası 14 yaşındaki Berivan Azun'a moral vermek ve mutlu olmasını sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.



Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde yaşayan 14 yaşındaki Berivan, 2 yıldır yakalandığı lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Durumu ağırlaşan Berivan'ı sosyal medyada gören bir grup öğretmen, Berivan'a destek olmak, moral vermek ve mutlu olmasını sağlamak amacıyla harekete geçti.



Selahattin Eyyubi Ortaokulu'nda öğretmen Gülsüm Avados ve öğretmen arkadaşları Berivan'ı sevindirmek amacıyla etkinlik düzenlemek istedi. Siirt Devlet Hastanesi yönetimi ile görüşen öğretmenler, destekle çok sayıda oyuncak aldı.



Siirt Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, palyaço gösterisi yapıldı, lösemi hastası Berivan, öğretmenlerin desteğiyle alınan oyuncakları hasta çocuklara dağıttı.



Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay da katıldı.



"Berivan'ın canı çok acıyordu"



Avados, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berivan'ı sosyal medyada gördüğünü, onunla tanışmak istediğini anlatarak, zaman zaman hastalığı nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Berivan'ı hastanede ziyaret ettiklerini söyledi.



Berivan'ın durumunun ağır olduğunu gördüklerini ifade eden Avados, "Berivan'ın canı çok acıyordu. Onu mutlu etmek, güldürmek istedik. Öğretmenler olarak hastayı nasıl mutlu edebiliriz diye düşündük. 23 Nisan çocuklar için en güzel günlerden ve mutlu olmaları gereken bir gündür. Böyle bir günde çocukların yüzünü güldürmek istedik. Berivan aracılığıyla hastanede yatan bütün çocukların bayramını kutladık. Amacımız Berivan ve diğer çocukların gülmesiydi." diye konuştu.



"Moral ona ilaç kadar fayda veriyor"



Berivan'ın babası Sıbğatullah Azun ise kızını mutlu etmek için düzenlenen etkinlik için öğretmenlere teşekkür ederek, etkinliğin Berivan ve bütün hasta çocuklara büyük bir moral olduğunu söyledi.



Kızının morale ihtiyacı olduğunu dile getiren Azun, "Zaten o da bu etkinlikten dolayı çok mutlu oldu. Çocuğum bayağı neşelendi. Durumu ağır olmasına rağmen oyuncakları dağıttı. Çocuğun gezip dolaşması lazım, moral ona ilaç kadar fayda veriyor." dedi.



İki yıldır kızının hastalıkla mücadele ettiğini kaydeden Azun, kızının tedavisi için arabası ve arazisini sattığını, çok sıkıntı yaşadıklarını ama hiçbir şeyin kızının sağlığından önemli olmadığını anlattı.



Kendi imkanlarıyla kızını tedavi ettirmeye çalıştığını kaydeden Azun, "Benim çocuğum hasta haliyle TEOG sınavından 420 puan aldı. Çocuğumun çok hayalleri var. Öğretmen, savcı olmak istiyor ve daha nice hayalleri var. Çok şeyler yapmaya cesareti var. Devlet büyüklerimiz Berivan'a destek çıkarsa gerçekten çok iyi olur. Destek bekliyoruz. Kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum." ifadelerini kulandı.