Buttim'de Yeni Başkan Ali Tiryaki

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) 15 yıl aradan sonra yönetim değişirken, yeni başkan Ali Tiryaki oldu.



Bursa'nın ticaret merkezlerinden Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) 15 yıl aradan sonra ilk kez iki listeyle genel kurul yapıldı. Abdullah Biçen başkanlığındaki BUTTİM yönetiminin karşısına Ali Tiryaki'nin BUTTİM Gönüllüleri çıktı. Genel kurulda Abdullah Biçen ile Ali Tiryaki'nin listeleri yarıştı. Oyların 739'unu alan Ali Tiryaki BUTTİM'in yeni başlanı oldu. Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nin inşaatından bu yana hizmet verdiğini belirten Ali Tiryaki, "Yıllardır, aynı yönetim kuruluyla yürütülmekte olan BUTTİM'in yaşadığı sıkıntıları yakından biliyorum. Esnafın bu krizli günlerinde merkezimizi daha ekonomik yönetmek ve değerlerini arttırmak için aday olduk. Yerel işbirliklerini yapmak istiyoruz" dedi.



Tiryaki'nin listesinde Ayhan Aladağ, Sadettin Garip, Necmi Kasaboğlu, Murat Evinç, Bestami Aslan, Murat Pirinççi, Mehmet Okur ve Mehmet Ağaç yer alıyor. - BURSA