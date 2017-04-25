Buttim Açık Oto Pazarı Kapılarını Açtı

"BUTTİM'deyiz Mutluyuz" sloganı ile yola çıkan BUTTİM Yönetim Kurulu, yeni icraatlarına hız kesmeden devam ediyor. Konforlu bir alanda kurulan BUTTİM 2. El Açık Oto Pazarı açıldı.

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki, "İkinci El Oto Pazarı'nın açılışını yaptık. İlk gün olmasına rağmen talep güzeldi. Bursa'nın en büyük iş merkezi BUTTİM'i layık olduğu şekilde Bursa iş hayatının cazibe merkezi olması için yönetim kurulumuzla birlikte çalışıyoruz. BUTTİM, Bursa için önemli bir eksik olduğunu düşündüğümüz ikinci el oto pazarı için kolları sıvayarak hem ulaşım açısından elverişli hem de sahip olduğu fiziksel koşullar ile de konforlu olan alanın hem Bursa hem de Bursa dışından gelecek insanlar için ideal bir yer" dedi.

Her Pazar sabah 08:00 ile 18:00 saatleri arasında açık kalacak oto pazarında, aracını satmak isteyenlerin açılışa özel 10 TL ücret ödeyerek araçlarını sergileyebileceklerini belirten Tiryaki; yeşil çevresi, camisi, asfalt yolları, yiyecek içecek mekanları ile araç alıp satmak isteyenler için ideal bir ortam sunduklarını belirtti. Oto pazarından elde edilecek gelirin BUTTİM'in geliştirilmesi ve güzelleştirmesi için kaynak oluşturacağının altını çizen Tiryaki "Yönetim olarak BUTTİM'lilere mükemmel hizmet sunmanın gayesi içindeyiz" diye konuştu.

