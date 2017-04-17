Bütçe Uygulama Sonuçları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Zeytinoğlu, denk bütçe ya da bütçede fazla verilmesinin, yapısal reformların hayata geçirilmesinde ve faizler açısından çok önemli olduğunu, giderler tarafında daha tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.



Zeytinoğlu, Maliye Bakanlığınca açıklanan mart ayı bütçe rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, mart ayında bütçenin 19,5 milyar lira açık verdiğini anımsattı.



"Ekonomiyi canlandırmak amacıyla alınan geçici tedbirlerin etkisiyle, gelirler tarafında yüzde 3 gerileme ve giderlerde de yüzde 25'lik artışın, bütçe açığında makasın açılmasına neden olduğunu" ifade eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"Elbette ekonomide canlanmaya yönelik alınan bu tedbirleri memnuniyet verici buluyoruz. Ancak hedefimiz denk bütçe olmalı. Bütçe giderlerindeki artışın detaylarına baktığımızda, cari transferler kalemindeki harcamaların yüzde 38'lik artışından kaynaklandığını görüyoruz. Gelirler tarafındaki azalış nedenleri arasında ise ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi, vergi indirimleri, yeni istihdamlardan teşvik amaçlı alınmayan sosyal güvenlik primleri ve vergiler olduğunu görüyoruz. Çünkü denk bütçe ya da bütçede fazla vermemiz, yapısal reformların hayata geçirilmesinde elimizi daha da güçlendiriyor. Faizler açısından da denk bütçe çok önemli. Bu nedenle giderler tarafında daha tedbirli olmamız gerektiğini düşünüyoruz."



Zeytinoğlu, açıklamasında ilk üç aylık döneme ilişkin ise "Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri yüzde 9,9 oranında artarak 144,7 milyar lira, giderler ise yüzde 21,3 oranında artarak 159,7 milyar lira olarak gerçekleşmiş ve 14,9 milyar bütçe açığı verilmiştir. Geçen yıl aynı dönemde bütçemiz 46 milyon lira fazla vermişti." hatırlatmasını yaptı.