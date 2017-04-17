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Bütçe Uygulama Sonuçları (1)
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Bütçe Uygulama Sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mart ayında 39,1 milyar lira, giderleri ise 58,6 milyar lira olarak hesaplandı.

Bütçe Uygulama Sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri mart ayında 39,1 milyar lira, giderleri ise 58,6 milyar lira olarak hesaplandı.

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı mart ve ocak-mart dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 39,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 25 artış göstererek 58,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 144,7 milyar lira, bütçe giderleri ise ise yüzde 21,3 yükselerek 159,7 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 19,5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 14,9 milyar lira açık verdi.

(Sürecek)

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Maliye Bakanlığı