Bütçe Uygulama Sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesi gelirleri, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 14,8 artarak 554,4 milyar lira, giderleri de yüzde 15,3 artarak 583,7 milyar lira oldu. Bütçe açığı, geçen sene 2015'e göre yüzde 24,4 artarak 29,3 milyar liraya çıktı.



Maliye Bakanlığınca 2016 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.



Buna göre, aralıkta bütçe gelirleri, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artarak 45,8 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise aynı dönemde yüzde 23,5 artarak 73 milyar liraya çıktı.



Bütçe gelirleri, geçen sene 2015'e kıyasla yüzde 14,8 artarak 554,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 15,3 artışla 583,7 milyar lira oldu.





Böylece merkezi yönetim bütçesi, aralıkta 27,1 milyar lira, ocak-aralık döneminde 29,3 milyar lira açık verdi. Bütçe açığı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 24,4 artış gösterdi.



(Sürecek)