Bütçe Açığı, Petrol Fiyatlarına Bağlı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2017 yılında petrol fiyatlarının varil başı 50 dolar olması halinde Rusya bütçesi açığının yüzde 2 olabileceğini açıkladı.



Tahminlerinin mevcut ruble kuruna bağlı olduğuna dikkati çeken Siluanov, "Petrol fiyatlarının varil başı 50 dolar düzeyinde olması halinde bütçeye 1 trilyon ruble ek gelir olarak yatırılacak. Dolayısıyla olası bütçe açığı GSYH'nin yüzde 3.2'si değil, yüzde 2'si olacak" şeklinde konuştu.



Ocak ayının başından bu yana dolar kuru 60 rublenin altında seyrediyor. - Moskova