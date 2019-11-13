Büşra Pekin ile Ersay Üner ayrıldı! Ersay Üner kimdir, nereli?

13.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:44

Çok Güzel Hareketler ile tanınan Büşra Pekin ve 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ersay Üner ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu. Ayrıldıklarını, fakat iş dolayısıyla ortak hareket edeceklerini Instagram üzerinden birlikte oldukları bir fotoğraf ile bildirdi. Ersay Üner yazdığı şarkılar, eserleri…

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Başarılı şarkıcı Üner, 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi. Terazi burcu olan sanatçının boyu ise 1.85 cm'dir. Babası belediyede memur olarak çalışmış aynı zamanda belediyeye ait düğün salonunda müzisyen olarak görev almış, bu nedenle müzik ile iç içe büyümüştür.

DEMET AKALIN'IN EKİBİNDE YER ALDI

Ersay Üner, 14 yaşında müzik kariyeri için İstanbul'a taşındı. Bir süre sonra Demet Akalın'ın ekibinde müzik çalışmalarını sürdürdü. Müziğin her bölümünde bulundu. Arabesk, pop ve Türk Sanat Müziği sanatçıları ile birlikte çalışmıştır.

Büşra Pekin ve Ersay Üner

Çıkış şarkısı olan Yürüdüm ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ersay Üner, ayrıca Demet Akalın ile birlikte Yılan adlı bir şarkı seslendirdi. Belli başlı eserleri; Afedersin, Bebek, Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor, Mucize, Tatil, Unuttum. Ebru Gündeş'in seslendirdiği Kızıl Mavi isimli parça da Üner'e ait. Ardından Tatlım Tatlım ve İki Aşık parçaları ile büyük beğeni topladı.