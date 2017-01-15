Büşra Develi, Sevgilisi Burak Deniz'in Öpüşme Sahnelerine Yanıt Verdi

Burak Deniz ile daha önceden aynı dizide rol alan Büşra Develi, sevgilisinin son zamanların yıldız oyuncusu Hande Erçel ile birlikte rol almasını değerlendirdi.

KISKANÇLIK İDDİASINA YANIT

Sözcü'nün haberine göre; Büşra Develi, 'Aşktan Laftan Anlamaz' dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaşan Burak Deniz'i kıskandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'DİZİDE ÖPÜŞTÜĞÜMÜZDE ROMANTİZM HİSSETMEDİM'

Öpüşme sahneleri hakkında konuşan Develi, "Öpüşme sahnesi çekimlerinde bir oyuncunun karşısındaki oyuncuya bir şeyler hissetmesi mümkün değil. Burak aşık olduğum adam. Buna rağmen aynı dizide oynarken öpüşme sahnesinde romantizm hissetmemiştim. Eğer orada öyle bir şey hissedersen rolünü yapamıyorsun demektir. Çünkü bunlar ayrı dinamikler" ifadelerini kullandı.

DİZİ SETİNDE AŞK YAŞADILAR

Büşra Develi, sevgilisi Burak Deniz ile 2015 yılında yayınlanan 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde tanışmış, daha ilk günlerde aşk rüzgarları esmeye başlamıştı. Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ekranlarda iz bırakmasa da, başrol oyuncular Bensu Soral, Dilan Çiçek Deniz, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Büşra Develi gibi isimlerin yıldızını parlatmıştı.