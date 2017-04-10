ADANA'da kazada yaralanan eşinin elini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük (29), "Büşra beni bırakma" diye seslendi.



Kaza, öğle saatlerinde Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammet Fatih Kölük, 01 T 1251 plakalı taksinin direksiyon kontrolünü yitirince refüjdeki ağaca çarptı. Kölük kazayı yara almadan atlatırken, yanında oturan eşi Büşra Kölük, başını ön cama çarparak ağır yaralandı. Yerde yarı baygın yatan eşinin ellerini sıkı sıkı tutan Muhammet Fatih Kölük, "Büşra beni bırakma" diye seslendi.



Genç kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



- Adana