Busmek'ten 'Renklerin Dili'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından açılan 'Renklerin Dili' sergisi ilgi gördü.



BUSMEK'in 12. genel sergisi Merinos AKKM'de sanatseverlerle buluştu. Sergide, 40 branşta 2160 eser yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, serginin açılışında yaptığı konuşmada, BUSMEK'in hayat boyu eğitim anlayışıyla Bursalıların pek çok alanda sanat ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve endüstrileşmenin ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiştirerek ülkenin sanayisine katkıda bulunduğunu söyledi.



Bursa'da, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının da BUSMEK ile yaşatıldığına işaret eden Başkan Altepe, "Bursa'nın üreten ve gelişen bir kent olmasını önemsiyoruz. Kimlikli, birikimli bir kent olan sanatkar şehri Bursa'ya hizmet etmek bizler için bir onur. Bursa'nın dünya liginde olmasını önemsiyoruz. Yapılan çalışmalarla da Bursa'nın yıldızı parlıyor" şeklinde konuştu.



Bursa'nın gelişiminde üretimin ve insan odaklı faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Altepe, "BUSMEK'in ana hedefi, insanımızın üretime daha fazla katkı sağlamasına destek olmaktır. Hedefleri olan Türkiye yolunda kendimizi, gerek sosyal ve kültürel yönden geliştirmemiz, gerekse ekonomik yönden üretime katkı sağlamamız gerekiyor. Onun için BUSMEK var, ilk zamanlar 5 yerde başlamıştı şimdi 30 noktayı aşkın yerde eğitim veriliyor. Bursa'mızın her köşesinde ve ilçelerinde BUSMEK var" dedi.



BUSMEK ile 12 yıldır Bursalılara ücretsiz sanat ve meslek eğitim kursları verildiğini anlatan Başkan Altepe, "BUSMEK, 220 branşta eğitimler veriyor ve özellikle yılda 30 bin kişi bu eğitimleri alıyor. Yabancı dilden el sanatlarına veya üretime yönelik her alanda eğitimler alıyorlar. Sadece Bursa'da değil, Balkanlar başta olmak üzere diğer ülkelerde de çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaca yönelik kurslar açılıyor, üretime destek sağlanıyor. BUSMEK'te açıldığından bugüne 180 bin kursiyere mesleki eğitim verildi. Sergimizde de çok güzel eserler var, emeği göz nuru ürünlerinden dolayı BUSMEK kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA