Buski'den Yeni Yerleşim Birimlerindeki Abonelik Çalışmaları

Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından BUSKİ yeni yerleşim birimlerindeki konut ve iş yerlerine yönelik abonelik çalışmalarını sürdürüyor.



BUSKİ'den yapılan açıklamada, mart 2014'te yürürlüğe giren 6360 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Yasası" uyarınca, kent sınırlarının tamamı sorumluluk ve görev alanına giren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yasa çerçevesinde yerleşim birimlerindeki konut ve iş yerlerine yönelik abonelik çalışmalarında bulunduğu belirtildi.



BUSKİ'nin sorumluluk alanına giren yerleşim birimlerinde uyguladığı abonelik işlemlerinin, yasa uyarınca zorunlu olmasına karşın, Orhaneli ilçesine bağlı Başköy Mahallesi Muhtarlığı'nın bu konuda BUSKİ ekiplerine zorluk çıkardığı vurgulanan açıklamada, "Muhtarlığın 'BUSKİ'ye abone olmak istemiyoruz' şeklindeki olumsuz yaklaşımları karşısında, muhtarlığını ziyaret ederek, abonelik işlemlerinin yasa gereği uygulandığına ilişkin bilgilendirmede bulunan BUSKİ Orhaneli Şube Müdürlüğünün bu yapıcı girişimleri de sonuçsuz kaldı." görüşüne yer verildi.



Muhtarlığın olumsuz yaklaşımlarına rağmen, BUSKİ'nin abonelikle ilgili aydınlatıcı girişimleri neticesinde mahallede ikamet eden 46 vatandaşın olumlu yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Başköy'de ikamet eden diğer vatandaşların da yasa gereğince abone yapılmaları zorunluluğu bulunduğundan adres tespiti için 2016 nisan ayında UEDAŞ'la yazışmalarda bulunan BUSKİ, UEDAŞ'tan alınan faal abone bilgileri doğrultusunda mahalledeki 46 kişinin dışındaki ikamet edenlerin de abonelik işlemlerini gerçekleştirdi. Muhtarlığının iddia ettiği gibi bir durum söz konusu olsa bile, bu durum vefat eden kişilerin yakınlarının vefat durumunu UEDAŞ'a bildirmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, vefat eden vatandaşlarımızın adına resen yapılan aboneliklerle ilgili düzeltme çalışmalarına da BUSKİ tarafından başlanmıştır."



Açıklamada, BUSKİ'nin sorumluluk alanındaki bütün yerleşim yerlerinde, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde bulunan ve atık suların bertarafında gerçekleştirdiği yatırımlarla örnek çevreci uygulamalara imza atan 1.5 milyar liralık bütçesiyle, diğer büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri içinde önemli konumda olduğu kaydedildi.