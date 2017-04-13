Buski'de Davullu Zurnalı Toplu Sözleşme Sevinci
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi davul zurna ile kutlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi davul zurna ile kutlandı.
BUSKİ ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir ve BUSKİ çalışanlarının sözleşme sevincine Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de ortak oldu. Başkan Altepe, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ve çalışanlar, Ankara Yolu'ndaki belediye binasında yapılan imza töreni sonrası, sözleşme sevincini davul zurna ile oynayarak kutladı. Sözleşmeye Büyükşehir ve BUSKİ adına Başkan Altepe, Hizmet İş Sendikası adına da Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz imza koydu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yapılan anlaşmanın bürokratlar ve çalışanlar açısından hayırlar getirmesini diledi. Yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da herkesin çalışmak istediği kurum olduğuna değinen Başkan Altepe, ortaya konulan hizmet ve projelerin haklı gurur oluşturduğunu ifade etti. Büyükşehir'de gelirin her geçen gün arttığını belirten Başkan Altepe, toplu iş sözleşmesi gibi güzel imzaları atarak Bursa'nın ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Konuşmasında, kaynakları yerinde kullanmaya gayret ettiklerini, halkın parasına kuruşuna kadar sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altepe, "Bizler çalışmalarımızla Bursa'nın parası Bursa'ya kalsın istiyoruz. Her yıl en az 200 milyon TL'lik ek kaynak oluşturarak, şehrin yaşam kalitesini artırıyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki devletimiz ayakta olsun, Bursa kazansın. İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi, hem Büyükşehir hem de BUSKİ için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 16 Nisan; tüm İslam aleminin, Türkiye'nin, mazlumların yüzünün güldüğü güzel bir gün olsun. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ise konuşmasında, 2 yılda bir imzalanan sözleşmenin bu yıl da tarafların rızasıyla, uzlaşmayla sonuçlandığını hatırlattı. Geçen dönemki sözleşmenin de Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile imzalandığını dile getiren Öz, "Müzakereleri büyük bir olgunlukla yürüttük. Masada tekrar uzlaştık" diye konuştu. Sözleşmenin sonuç aşamasına gelmesi nedeniyle başta Başkan Altepe olmak üzere yetkililere teşekkür eden Öz, "Güzel bir sözleşme oldu. Ücretleri belde belediyelerinden gelen arkadaşlarımız için biraz yukarıya çektik. Ücretlerde seyyanen artış yapıldı. Ücretleri yüksek olan arkadaşlarımız açısından ise yapıyı bozmayacak şekilde zamlar yapıldı. Anlaşmanın çalışanların huzurlu bir geleceğe dönük umutlarını koruyabilme noktasında faydalı olduğuna inanıyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - BURSA
-
Sığınmacı olarak ayak bastığı Türkiye'de restoran zinciri kurdu
-
Büyükanneye torun maaşı ödemeleri yarın başlıyor!
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
9 haftadır devrediyor! Süper Loto'da dudak uçuklatan ikramiye
-
Perakende devinin hisseleri satıldı!
-
THY, 250 kişiyi işe alacak! Koşullar belli oldu
-
Banvit'in satışında beklenmeyen gelişme!
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Türk firması Formula pistlerine damga vurdu!
-
Uyurken 'acıyor' diye attığı çığlık, korkunç gerçeği ortaya çıkardı