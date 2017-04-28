Business Eurasia Dergisi Yayında

Türkçe-Rusça bölgesel iş dünyası dergisi "Business Eurasia" yayın hayatına başladı. Business Eurasia Genel Yayın Yönetmeni Harun Yazıcı, hazırlıkları bir yıl önce başlattıklarını belirtti.



Business Eurasia dergisi, Avrasya coğrafyasının iki önemli dili Türkçe ve Rusça olarak yayın yapacak. Dünyanın iki kadim ve güçlü ülkesi Türkiye ve Rusya başta olmak üzere bu dillerin konuşulduğu diğer coğrafyaların da iş dünyası ve ekonomilerinin nabzını tutarak oradaki gelişmeleri okuyucularına aktaracaklarını ifade den Yazıcı, "Temel amacımız, ilkeli yayın politikamızla hedef ülkeler arasındaki ticari trafiğe özgün bir içerikle katkı sağlamak. Ekonomi ve finans haberciliğinin yanı sıra bu ülkelerde ticaret yapmayı düşünen yabancı girişimcilere danışmanlık hizmeti sağlamak istiyoruz. Business Eurasia dergisi 'Business Club' sorumluluğu anlayışıyla okuruyla buluşacak. Söz konusu ülkelerdeki fırsatları ve bağlantıları aracı bir şirket olmadan onlara sunmak istiyoruz. Tüm ekibimizin vizyoner ruhla aile anlayışı çerçevesinde çalışarak artı değer üreteceğine yürekten inanıyorum. Büyük özveriyle çalışan arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.



Harun Yazıcı, genel merkezi Ankara olan derginin 2 aylık periyotlarla yayımlanacağını kaydetti. - ANKARA