Busiad Başkanı:  Yapısal Sorunlarımıza Odaklanma Zamanı

BURSA Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, "Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden referandum süreci geride kaldığına göre Türkiye'nin ivedi bir şekilde mevcut yapısal sorunlarına odaklanması gerekmektedir" dedi.



Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk halkının 16 Nisan'da yüzde 85 katılım oranı ile görevini yerine getirdiğini belirterek, "Bununla birlikte geçersiz olan oyları ve oy kullanmayan yüzdeyi hesaba kattığımızda, çıkan sonucun ne denli hassas bir terazide sonuçlandığı da hepimizin malumudur. Uzun süredir ülke gündemini meşgul eden söz konusu süreç geride kaldığına göre Türkiye'nin ivedi bir şekilde mevcut yapısal sorunlarına odaklanması gerekmektedir. Zira gerek küresel arenada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, gerekse ülke içinde tanık olduğumuz mevcut gelişmelere baktığımızda önemli bir değişim sürecinden geçtiğimiz görülmektedir" dedi.



Baylan, uzun bir süredir vurguladıklarını hatırlattığı ayrışma ve kutuplaşma sürecinin artık geride bırakılmasının son derece önemli olduğuna da dikkat çekerek, şöyle devam etti:



"Vakit kaybetmeden toplumsal uzlaşı ve dayanışmanın gerektirdiği adımlar atılmalıdır. Geleceğe uzanma adına toplumsal birlikteliğimizin bize geçmişte olduğu kadar gelecekte de güç vereceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ülke olarak daha aydınlık ve refah yarınlara ulaşmamızın yolunun, bugün içinde bulunduğumuz tüm yapısal sorunları çözmekten geçtiğine her zaman inandık. Bu inançtan hareketle iş dünyası temsilcileri olarak; ilgili reformları hayata geçirerek mevcut sorunlarını aşmış, siyaset üstü eğitim politikaları geliştirerek çağdaş ve gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmiş, milli çıkarları doğrultusunda her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi içselleştirmiş, sürekli değişen dünya düzeni içerisinde gerekli rekabetçilik koşullarını yerine getirmiş ve demokrasinin tüm değerlerini el üstünde tutan bir ülke olmaya odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz."



- Bursa