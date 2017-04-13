Buse Hanife Devlez'den Gümüş Madalya

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Buse Hanife Devlez, Liseler Arası Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda ikinci oldu.



12-15 Nisan tarihleri arasında Adana'da düzenlenen şampiyonada ilk gün + 68 kg da yarışan Buse Hanife Devlez, ikinci olarak Bilecik'e gümüş madalya kazandırdı. Buse Hanife Devlez ilk maçında Karaman'dan gelen rakibini 2-1, ikinci maçında Bolu'dan yarışmaya katılan rakibini 15-0 kazandı. Üçüncü maçında ise Samsunlu rakibini 6-4 yenerek finale kalma başarısını gösterdi. Final maçı berabere biterken altın vuruşta rakibine şanssız bir şekilde kaybeden Buse Hanife Devlez, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.



Rakibine şanssız bir şekilde yenilerek şampiyonluğu kaçıran Devlez, "Nasip böyleymiş yapacak bir şey yok. Benim her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen ailem ve antrenörüme çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK