BUSAD'dan Çanakkale Çıkartması

Bursalı sağlık çalışanları için düzenledikleri moral ve motivasyon etkinlikleri kapsamında bu sefer Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen askerler için Çanakkale Şehitleri Anıtı'ni ziyaret eden BUSAD, anlamlı bir organizasyona imza attı. Dernek üye ve ailelerinin katıldığı geziye 4 otobüslük kalabalık bir grupla yola çıkan Bursa Sağlık Çalışanları, Türk tarihi için dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı şehitlik bölgesini gezdi.

Destansı kahramanlığı ile adından söz ettiren Seyit Onbaşı'nın dev gülleyi yerleştirdiği top mermisinden, Çanakkale Şehitleri Anıtı'na, gösterdiği üstün savaş taktikleriyle savaşın seyrini değiştiren Yahya Çavuş Anıtı'ndan Conk Bayırı'na, Anafartalar Ovası'ndan Kırmızı Sırt Siperleri'ne tüm savaş bölgesini gezen yüzlerce BUSAD üyesi Türk tarihinin kahramanlıklarını yerinde yad etti. Çanakkale Şehitliğini dualarla gezen BUSAD üyeleri fotoğraflar çekerek de Türk destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.

