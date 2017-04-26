Burundi'ye Giden BM Yardım Konvoyuna Engel

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) Burundi'ye gönderdiği yardım konvoyunun güvenlik nedeniyle ülkeye girişine izin verilmediği belirtildi.



WFP'nin Burundi temsilcilerinden Nicole Jacquet, düzenlediği basın toplantısında, gıda ihtiyacı olan 100 bine yakın Burundiliye ulaştırılmak üzere WFP tarafından bu ülkeye gönderilen ve yaklaşık 500 ton yiyecek taşıyan konvoyun bir haftadır Ruanda sınırında bekletildiğini duyurdu.



Burundi'de açlıkla mücadele eden binlerce kişi için endişelendiklerini belirten Jacquet, Ruanda'dan getirilen yiyecekleri taşıyan 10'a yakın kamyonun Burundi'ye ulaşması için yetkililerden yardım istedi.



Burundi polis sözcülerinden Pierre Nkurikiye de konvoyun güvenlik gerekçesiyle sınırda bekletildiğini açıkladı.



Ruanda ile Burundi arasındaki ilişkiler, Burundi'de 2015'te patlak veren siyasi krizin ardından bozulmuştu.



Burundi Dışişleri Bakanı Alain Aime Nyamitwe, Aralık 2015'te, Ruanda'ya sığınan bazı Burundililerin isyan çıkarmak amacıyla silahlı gruplara katıldığını söylemişti. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları yalanlamıştı.



Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.