Burundi'nin En Eski Stk'sı Kapatıldı

Burundi'nin en aktif sivil toplum kuruluşlarından İnsan Hakları Topluluğu (ITEKA) kapatıldı.



İçişleri Bakanı Pascal Barandagiye yazılı açıklamasında, 1991'de kurulan ITEKA'nın, ülkenin imajına zarar verdiği, halkı kin ve nefrete teşvik ettiği ve bölmeye çalıştığı gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi.



İçişleri Bakanlığı yetkilisi Terence Ntahiraja da söz konusu STK'nın ülkeye zarar vermek için muhaliflerle işbirliği yaptığını ifade etti.



Ntahiraja, STK'nın faaliyetlerinin ekim ayında askıya alındığını belirterek, "ITEKA kurallara uymak yerine ülkeyi kötülemek için muhalefetle işbirliği yapmaya devam etti." dedi.



ITEKA Temsilcisi Anschaire Nikoyagize ise kapatılan STK'nın toplumu bilgilendirmeyi ve insan haklarını savunmayı sürdüreceğini duyurdu.



Ülkede soykırım riski olduğuna ilişkin kasımda rapor yayımlayan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonuna bağlı ITEKA ile ülkede iki ay içinde kapatılan STK sayısı 5'e çıktı.



Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.