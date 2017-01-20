Burundi'nin Amısom'daki Askerlerini Geri Çekmek İstemesi

Burundi Devlet Başkanı Yardımcısı Gaston Sindimwo, Afrika Birliği Somali Misyonunda (AMISOM) görevli Burundili askerlerin maaşlarıyla ilgili sorunun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.



Başkent Bujumbura'da düzenlediği basın toplantısında, bir dizi ziyaret için ülkeye gelen Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smail Chergui ile görüştüğünü kaydeden Sindimwo, "Chergui ile görüşmemiz olumlu geçti ve Somali'de görev yapan askerlerimizin maaş sorununu çözüme kavuşturduk." dedi.



Chergui ile anlaşma imzalandığını söyleyen Sindimwo, maaşların, Burundi'deki bir banka aracılığıyla askerlerin hesaplarına yatırılacağını belirtti.



Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.



Güvenlik alanında geniş ağlara sahip Afrika Birliği, misyonlarını finanse etme konusunda sıkıntılarla karşı karşıya. Birliğe üye ülkelerin yeterli finansman desteği sağlayamaması nedeniyle Afrika Birliği, Avrupa Birliği gibi kuruluşlardan destek almak zorunda kalıyor.



Ancak Avrupa Birliği Mart 2016'da, siyasi krizin çözümü için gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Burundi hükümetine doğrudan finansal desteği askıya aldığını duyurmuştu. Burundi Parlamento Komisyonu Başkanı Victor Burikukiye, geçen kasımda, "Somali'deki Burundili askerlerimiz 10 aydır maaş alamıyor. Avrupa Briliği, AMISOM'daki Burundili askerlerin maaşlarını Burundi hükümeti aracılığıyla göndermeyi reddediyor. Bu nedenle askerlerimizin ülkelerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanmıştı.



Burundi Savunma Bakanı Emmanuel Ntahomvukiye de "Hiçbir ülke, askerlerinin maaşının doğrudan bir organizasyon tarafından ödenmesini kabul edemez. Burundi'de kabul etmeyecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.