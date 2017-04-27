Burundi'deki Siyasi Kriz

Burundi'de Muhalefetteki Aruşa Anlaşması'na ve Hukuk Devleti Burundi'ye Saygı Ulusal Konseyi (CNARED) Başkanı Charles Nditije, hükümetle yürüttükleri diyalog sürecine karşı çıkanlara silah ambargosu uygulanması gerektiğini savundu.



Nditije, yazılı açıklamasında, "Doğu Afrika Topluluğu, Burundi'de barışı ve güvenli ortamı sağlamanın tek yolu olan kapsayıcı diyalog sürecine karşı çıkanlara silah ambargosu uygulamalıdır." ifadesini kullandı.



Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.



Aradan iki yıl geçmesine karşın Burundi'de hala siyasi uzlaşma sağlanamazken Doğu Afrika Topluluğunun 10 Mayıs'ta ülkede yeni diyalog görüşmeleri başlatması planlanıyor.