Burundi'deki Siyasi Kriz

Burundi'de muhalefet, siyasi krizi çözmek amacıyla arabulucu görevini yürüten Benjamin Mkapa yerine başka bir ismin görevlendirilmesini talep etti.



Burundi'de hükümetin radikal olarak tanımladığı, muhalefetteki Aruşa Anlaşması'na ve Hukuk Devleti Burundi'ye Saygı Ulusal Konseyi (CNARED) yazılı açıklamasında, arabulucu olarak görevlendirilen eski Tanzanya Devlet Başkanı Benjamin Mkapa'nın tarafsızlık kriterlerine uygun davranmadığını savundu.



Açıklamada, Burundi'de siyasi krizin çıkmasıyla Doğu Afrika Topluluğunun devreye girerek sorunun çözümü için Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, arabuluculuk çalışmalarını yürütmek üzere de Mkapa'yı görevlendirdiği hatırlatıldı.



CNARED, Mkapa'nın arabuluculuk görevinden alınmasını isteyerek, Afrika Birliği ile Birleşmiş Milletlerden bir heyetin bu göreve gelecek yeni kişiye destek vermesinin faydalı olacağını vurguladı.



Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.



Mkapa, geçen ay başkent Bujumbura'da düzenlediği basın toplantısında, "Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza'nın meşruiyetini hala sorgulayanların akli dengesi bozuk. İnsanlar ülkede 2020'de yapılacak seçimlere hazırlansalar daha iyi olacak." ifadelerini kullanmıştı.



CNARED Sözcüsü Jeremie Minani ise taraf tutarak diyalog sürecinin yönetilemeyeceğini belirtmiş ve Mkapa'yı süreçte istemediklerini söylemişti.