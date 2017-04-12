Burundi'deki Şiddet Olayları

Burundi Güvenlik Bakanı Alain Guillaume Bunyoni, ülkede yıl başından beri 67 suç çetesinin çökertildiğini söyledi.



Bunyoni, gazetecilere, "Güvenlik güçlerinin ülke çapında düzenlediği operasyonlarda ocak ayından bu yana 67 suç çetesi çökertildi ve yaklaşık 6 bin suçlu tutuklandı." açıklamasında bulundu.



Operasyonlar sırasında çok sayıda silahın da ele geçirildiğini kaydeden Bunyoni, ülkede güvenlik durumunun daha iyi olması için çalıştıklarını söyledi.