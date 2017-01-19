Burundi'deki Şiddet Olayları

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Burundi'de iktidar yanlısı bazı gençlerin suç işledikleri için cezalandırılması gerektiğini savundu.



HRW yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin 6 şehrinde ekim ayından bu yana araştırmalar yapan insan hakları savunucularınca iktidar yanlısı gençlik örgütü Imbonerakure'ye üye gençlerin son üç ayda çok ağır suçlar işlediklerinin belirlendiğini kaydetti.



Söz konusu kişilerin 15 yaşındaki bir genci öldüresiye dövdüklerini, bir çocuğu kör ettiklerini, birkaç kişiye bıçakla saldırdıklarını ve bazı bölgelerde yol kesip haraç istediklerini belirten HRW, "Ülkedeki şiddet olaylarına karışan bazı gençler BM Güvenlik Konseyince cezalandırılmalı ve bu gençlere seyahat yasağı getirilmeli." ifadesini kullandı.



Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.



Resmi verilere göre, ülkede son 1,5 yılda yaşanan şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 300 binden fazla kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.