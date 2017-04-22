Burun Kemiği Eğriliği Tedavisi Sadece Cerrahidir'

Burun tıkanıklığında en sık gördükleri sorunlardan birinin burun kemiği eğriliği olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Musa Özbay, tanı konulduktan sonra tedavinin sadece cerrahi yöntem olacağını belirtti.



Diyarbakır Özel Genesis Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Musa Özbay, burun tıkanıklığında sıklıkla karşılaştıkları burun kemiği eğriliğinin tanı ve tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. Tanı konulduktan sonra tek tedavi şeklinin cerrahi olduğunu vurgulayan Dr. Özbay, burun tıkanıklığı beraberinde geniz akıntısı, sık üst solunum yolu enfeksiyonu olma ve horlama gibi şikayetler olduğunda muhakkak bir KBB uzmanına muayene olmak gerektiğini belirtti.



"Tespiti çok basittir" Burun kemiği eğriliği olan hastalığı hakkında bilgiler aktaran Dr. Özbay, "Burun kemiği eğriliği bizim toplumda en sık gördüğümüz burun tıkanıklığı nedenlerinden bir tanesidir. Doğuştan olabileceği gibi sonradan buruna alınan bir darbeyle de meydana gelebilmektedir. Burun kıkırdağı burun çatısının içine sığmazsa gelişimsel olarak sağa yada sola doğru kayıp hastanın burundan rahat nefes almasını engellemektedir. Burun kemiğinin tespiti çok kolaydır. Basit bir KBB muayenesi ile anlaşılabileceği gibi bazen endoskopik yöntemle de burun arkasında varsa onu tespit etmek gerekir. Ayrıca bazen tomografiden de destek almaktayız. Bunun tanısı konduktan sonra tedavisi sadece cerrahidir. Ameliyatla bu eğrinin düzeltilmesi gerekmektedir" dedi.



"Akşama doğru hastayı taburcu ediyoruz" Aynı gün içerisinde ameliyat geçiren hastanın taburcu edildiğini kaydeden Dr. Özbay, şunları söyledi:



"Ameliyat takibi kapsamında birkaç gün silikon tampon koymaktayız. Eskiden gazlı tamponlar konulmaktaydı ve birçok hastanın bize ilk sorusu 'eski tamponlardan mı konuluyor?' oluyordu. Çünkü çok ağrılı bir işlemdi bunu alması. Artık silikon tampon koyuyoruz, birkaç gün tutuyoruz ve hasta bu tampon varken de yine normale yakın nefes alabilmekte. Birkaç gün bu tamponu tuttuktan sonra çekiyoruz. Hasta rutin işine dönebiliyor. Yine ameliyat günü sadece 4-5 saat burada yatırıp, takip ediyoruz. Hasta dinlendikten sonra akşama doğru tabucu ediyoruz hastayı. Ameliyatını sabah olup akşama doğru evine gidebiliyor. Lokal ya da genel anestezi anlamında bu ameliyatı yapabiliyoruz. Hastanın isteğine, genel durumuna, yaşına bağlı, hastanın tercihine göre her ikisi de çok rahatlıkla yapılabilmekte." Burun kemiğinin ameliyatla düzeltilmesinin ardından kemiğin tekrar oluşmasının mümkün olmadığını vurgulayan Dr. Özbay, "Düzeltilen kemiğin bir travma olmadıkça tekrarı mümkün değil. Hasta burun tıkanıklığı yaşayabilir ama burun kemiği kaynaklı değildir bu. Burun etleri, diğer başka nedenlerle burun tıkanıklığı yaşayacaktır. Ama bu düzeltilen kemik tekrar oluşması mümkün değildir. Eğer hastalarda burun tıkanıklığı beraberinde geniz akıntısı, sık üst solunum yolu enfeksiyonu olma, horlama şikayetleri varsa mutlaka bir KBB uzmanına muayene olmalarını öneriyorum" diye konuştu.



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