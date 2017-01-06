Burun İçindeki Eğrilikler Hayat Kalitesini Düşürür"

Özel ENTO Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi'nden Op. Dr. İbrahim Korhan burun tıkanıklarının hayat kalitesini etkileyen ciddi problemler olduğunu belirterek, bu sorunların en önemli sebeplerinin burnun içindeki etler ve kıkırdak eğrilikleri olduğunu vurguladı.



Balçova'da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen söyleşide katılımcıların sorularını cevaplayan Korhan, uzmanlığını yaptığı kulak, burun ve boğaz hastalıkları konusunda bilgiler verdi.



Korhan, burnun dışardan düzgün görünmesinin içinin düzgün olduğu anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Burun dışında hiçbir eğrilik yoksa burun içinde de olmayacak diye bir durum yok. Böyle durumlarla eğriliğin farkına varamayan hastalarımız burun içinde tıkanıklar yaşıyor. Burun tıkanıklıkları hayat kalitesini etkileyen ciddi problemlerdendir. Bu problemlerin en önemli sebepleri ise burnun içindeki etler ve kıkırdak eğrilikleridir" dedi.



Eğriliğin burun dışında olma durumunda tek çarenin estetik ameliyat olduğuna değinen Korhan, ameliyat sonrası şişliklerin meydana gelebileceğini ve bu durumun 1 hafta içinde düzeleceğini belirtti.



Korhan, estetik ameliyatların teknikleri konusunda bilgi vererek şunları kaydetti:



"Birincisi açık şekilde yapılan operasyonlardır ve bunlar burnun alt kısmı açılarak yapılabilir. İkincisi ise kapalı şekilde yapılan operasyonlardır. Bunlar ise burnun iç kısmından yapılır. Burun dışında ciddi bir eğrilik varsa ve daha önce bir ameliyat geçirildi ise açık ameliyat yapılması daha doğru olur. Bu problemin ciddiyetine göre değişir."



Ameliyat sonrası sürecin bilindiği gibi çok zor geçmediğini aktaran Korhan, hastaların çoğunun çok ciddi rahatsızlıklarla karşılaşmadığını ve burun içinde yapılan operasyonlarda şişliğin çok fazla gözükmediğini ifade etti.