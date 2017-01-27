Burun Ameliyatı Olan Genç Kız, 10 Gün Sonra Can Verdi

Gaziantep'te 17 yaşındaki Kübra Özüberk burnundaki kemiği aldırmak için gittiği hastanede ameliyat sonrası kendine gelemedi. Genç kız 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu ancak acı haberı bu sabah geldi. Talihsiz kız, yaşam savaşını kaybetti.

10 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU

Olay, 17 Ocak 2017 tarihinde Gaziantep'te bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, burnunda kemik bulunan Kübra Özüberk (17) ameliyat olmak için hastaneye gitti. İddiaya göre, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından ameliyata alınan genç kızın plastik cerrahlar tarafından burun estetiği ameliyatı gerçekleşti. Ameliyat sonrası yaklaşık 10 saat uyanmadığı iddia edilen Özüberk, daha sonra apar topar yoğun bakıma alındı. Genç kız, tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 10 gün yaşam mücadelesi verdi.



YAŞAMINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen ve yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

"SAĞLIK BAKANI'NA SESLENİYORUM"

Özüberk'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Özüberk'in dayısı Fatih Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babanın çok acılı olduğunu, konuşmayacak durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Sayın Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a sesleniyorum. Yeğenimin ölüm sebebinin belirlenmesi için gerekli soruşturmanın başlatılması için talimat vermesini talep ediyoruz. Kusurlu, suçlu aramak istemiyoruz. İhmali olan varsa araştırılsın. Tabii ki takdir Allah'ındır, hepimiz O'na döneceğiz ancak tedbiri elden bırakmayacaktık. Maalesef burada tedbir sıkıntısı var."