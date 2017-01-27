Burun Ameliyatı İçin Yatırıldığı Hastanede Vefat Eden Genç Kızın Otopsisi Sürüyor

Gaziantep'te burun estetiği ameliyatı için yatırıldığı hastanede vefat eden genç kızın otopsi işlemleri sürüyor. Genç kızın otopsisi, farklı hastane ve branşlardan toplam 6 doktorun nezaretinde yapılıyor.



Burun estetiği için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama hastanesi'ne yatış yapan 17 yaşındaki Kübra Özüberk, gerekli tahlil ve tetkiklerin ardından ameliyata alınmış, ameliyat esnasında kırılan kemik tabakası sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaklaşık 9 gün süren yaşam savaşının ardından vefat etmişti. Genç kız yaşam savaşı verirken babası Ümmet Özüberk ise Gaziantep Adliyesi'ne giderek, Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunmuştu.



Genç kızın vefat etmesi üzerine cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sabah saatlerinde kuruma gelen nöbetçi savcı, işlemler için beyin cerrahi, plastik ve genel cerrahi gibi farklı branşlardan uzman doktorların da otopsiye katılmasını talep etti. Bunun üzerine saatler süren bekleyişin ardından Gaziantep Üniversitesi'nden 2 doktor gönderildi. Savcılık tarafından gönderilen doktorlar kabul edilmeyip geri gönderilirken, kentteki farklı hastanelerde alanlarında uzman toplam 6 farklı doktor otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Genç kızın kesin ölüm sebebi ve ihmal bulunup bulunmadığının belirlenebilmesi için yaklaşık 1,5 saat önce 6 doktor nezaretinde başlatılan otopsi işlemleri halen sürüyor. Genç kızın cenazesinin bugün ikindi namazından sonra yapılması planlanan defin işlemlerinin de uzayan otopsi nedeniyle Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.



Genç kızın cenazesinin yarın Bahattin Nakıboğlu Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilmesi bekleniyor.



Geriye görüntüleri kaldı



Gaziantep'te burun estetiği ameliyatı için yatırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kübra Özüberk'ten geriye yaklaşık 5 ay önce bir yakının düğününde çekilmiş görüntüleri kaldı. Lise son sınıf öğrencisi olan Kübra'nın nefes alıp vermekte yaşadığı sıkıntı nedeniyle burundaki kemiği aldırmak istediği öğrenilirken, okulda sargılı dolaşmak istememesi nedeniyle okulların yarı yıl tatiline ertelettiği belirtildi. - GAZİANTEP